Filistin kökenli dünyaca ünlü süper model kız kardeşler Gigi ve Bella Hadid'in babaları Mohamed Hadid'den alkışlık hareket... Milyarder işadamı 1998 yılında İngiltere'de Al-Hijrah Trust adlı İslami eğitim veren bir okulun kuruluşuna imza attı. O tarihten sonra da bu binadan yararlanan Müslümanlara maddi ve manevi destek sağladı. Hadid, her Ramazan olduğu gibi bu ay da yardımlarını aksatmadı.





MEMNUN KALDILAR

70 yaşındaki ünlü emlak zengini, geçtiğimiz gün 40 bin kişi için iftar masası hazırlattı. Oruçlarını iftariyeliklerle açan binlerce kişi, yemek sonrası basına organizasyondan dolayı çok mutlu olduklarını anlattı. İftar gecesinden artan yiyeceklerin de yardıma muhtaç Müslüman ailelere dağıtıldığı açıklandı.

