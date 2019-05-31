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  • 31.05.2019
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Gigi ve ’in babası 40 bin kişiye iftar verdi

Gigi ve ’in babası , bir kez daha gönlünün zengin olduğunu gösterdi. Milyarder işadamı, ’de İslami eğitim veren bir okulda 40 bin kişiye iftar verdi...

Gönlü zengin

Filistin kökenli dünyaca ünlü süper model kız kardeşler Gigi ve Bella Hadid'in babaları Mohamed Hadid'den alkışlık hareket... Milyarder işadamı 1998 yılında 'de Al-Hijrah Trust adlı İslami eğitim veren bir okulun kuruluşuna imza attı. O tarihten sonra da bu binadan yararlanan Müslümanlara maddi ve manevi destek sağladı. Hadid, her Ramazan olduğu gibi bu ay da yardımlarını aksatmadı.

MEMNUN KALDILAR
70 yaşındaki ünlü emlak zengini, geçtiğimiz gün 40 bin kişi için iftar masası hazırlattı. Oruçlarını iftariyeliklerle açan binlerce kişi, yemek sonrası basına organizasyondan dolayı çok mutlu olduklarını anlattı. İftar gecesinden artan yiyeceklerin de yardıma muhtaç Müslüman ailelere dağıtıldığı açıklandı.

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