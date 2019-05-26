Mersin'de üzeri kirli olduğu için minibüste yerde oturtulan çocuğa Derya Uluğ, destek çıktı. Popçu, babası hasta olduğu için çalışmak zorunda kalan Suriyeli çocuğa yardım sözü verdi:
"Üzülme güzel çocuk. Sen kirli kalpli insanlara inat okuyacaksın. Zaten adam olmuşsun bu yaşta. Şimdi seni okutmak bizim görevimiz." Uluğ, bu sözleriyle takdir topladı.
"Üzülme güzel çocuk. Sen kirli kalpli insanlara inat okuyacaksın. Zaten adam olmuşsun bu yaşta. Şimdi seni okutmak bizim görevimiz." Uluğ, bu sözleriyle takdir topladı.
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