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  • 14.05.2019
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uçacak

Kuşum Aydın uçacak
Başarılı şarkıcı Aydın, yeni şarkısı için geri sayıma başladı. Kuşum Aydın, sözleri Hakkı Yalçın ile Ayla Çelik imzası taşıyan ve müziği de Çelik'e ait olan 'Aşkların En Kralı' şarkısı için şöyle dedi: "Bu yaz aşıkların dilinden düşmeyecek bir eser yakaladım. Yaza damga vurmaya geliyorum."

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