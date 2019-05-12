Eşi Burak Özçivit'le oğlu Karan'ı 13 Nisan'da kucağına alan Fahriye Evcen'in doğumdan sonra işleri açıldı. Yurt dışındaki markalardan reklam teklifleri alan Evcen, dünyaca ünlü lens markası Anesthesia'nın Ortadoğu yüzü oldu.
Güzel oyuncu, markanın renkli lensleriyle verdiği pozu sosyal medyada paylaştı. İlk kez kontak lens kullandığını belirten ünlü oyuncunun markayla imzaladığı reklam anlaşması karşılığında da 1 milyon lirayı cebine indirdiği iddia edildi.
Güzel oyuncu, markanın renkli lensleriyle verdiği pozu sosyal medyada paylaştı. İlk kez kontak lens kullandığını belirten ünlü oyuncunun markayla imzaladığı reklam anlaşması karşılığında da 1 milyon lirayı cebine indirdiği iddia edildi.
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