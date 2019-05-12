Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 12.05.2019
  • Gazete

bereketi! bir lens markasının reklam yüzü oldu

’e minik oğlu , bereketli geldi. Anne olunca işleri açılan Evcen, şimdi de 1 milyon lira karşılığında bir lens markasının yüzü oldu.

Karan bereketi
Eşi Burak Özçivit'le oğlu 'ı 13 Nisan'da kucağına alan Fahriye Evcen'in doğumdan sonra işleri açıldı. Yurt dışındaki markalardan reklam teklifleri alan Evcen, dünyaca ünlü lens markası Anesthesia'nın Ortadoğu yüzü oldu.



Güzel oyuncu, markanın renkli lensleriyle verdiği pozu sosyal medyada paylaştı. İlk kez kontak lens kullandığını belirten ünlü oyuncunun markayla imzaladığı reklam anlaşması karşılığında da 1 milyon lirayı cebine indirdiği iddia edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriKaran bereketi! Fahriye Evcen bir lens markasının reklam yüzü oldu
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri