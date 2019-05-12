İbrahim Kutluay'a iki çocuğunun aylık 32 bin 500 liralık nafakasını ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıp zehir zemberek açıklamalar yapan Demet Şener'in gündemi çabuk değişti. Kutluay, nafaka borcunu ödediğine dair elindeki belgeleri mahkemeye sunup icraya itiraz etmişti. Kutluay'la 25 Mart'ta boşanır boşanmaz gönlünü kendinden 8 yaş küçük işadamı Cenk Küpeli'ye kaptıran Şener ise şoku çabuk atlattı. Küpeli ile evleneceği iddia edilen 42 yaşındaki eski manken, önceki gün Kadıköy'de katıldığı bir etkinlikte dedikoduları şu sözlerle doğruladı:







'ÖNÜMDE ENGEL YOK'

"İstersem buradan Kadıköy Evlendirme Dairesi'ne geçer, şimdi evlenirim." Geçtiğimiz günlerde mahkemeye başvurup iddet süresini kaldırtan Şener, konuyla ilgili sorulara da şu yanıtı verdi: "Boşandıktan sonra 300 gün süreyle evlenemez kanunu var. Mahkemeye başvurup bu kararı kaldırttım. Beni engelleyecek hiç bir durum yok. İstediğim zaman evlenebilirim; ama biraz zaman var. Zaten çocuklarım da ilişkime ve evlilik kararıma onay veriyor."







İBO ESTİ GÜRLEDİ

Demet Şener'le evliliği Edwina Sponza yüzünden bittiği iddia edilen İbo, geçtiğimiz gün eski eşine "Dört katlı havuzlu villada mağdur edebiyatı yapıyor" diye sert çıkıp Şener'i reklam yapmakla suçlamıştı.



AYDIN HAMZA