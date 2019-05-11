Türk Pop Müziği'nin yükselen yıldızı Aleyna Tilki, hayaline emin adımlarla ilerliyor. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen "Dünya starı olacağım" diyerek hedefini büyük tutan güzel popçu, geçtiğimiz gün ABD'ye gitti. Burada müzik çalışmaları yaptığı bilinen Aleyna Tilki, önceki gün ise hayranlarını heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı. Genç popçu, dünyaca ünlü yıldızlarla çalışan Warner Music Group'un New York'taki binasından paylaşım yaptı. Burada ABD'li müzik yapımcılarıyla görüşen Aleyna Tilki'nin Türkiye'ye tüm dünyada ses getirecek büyük sürprizlerle döneceği konuşuluyor.
- Saklambaç
- 11.05.2019
- Gazete
Aleyna Tilki, dünya starı olma hayaline emin adımlarla ilerliyor
Aleyna Tilki, dünya starı olma hayaline gün geçtikçe yaklaşıyor. Önceki gün ABD’ye giden 19 yaşındaki popçu, Warner Music Group yetkilileriyle bir araya geldi. Tilki’nin sürpriz projeler için görüştüğü yapım şirketi Madonna, Kylie Minogue ve Rita Ora gibi dünya yıldızlarıyla çalışıyor.
Türk Pop Müziği'nin yükselen yıldızı Aleyna Tilki, hayaline emin adımlarla ilerliyor. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen "Dünya starı olacağım" diyerek hedefini büyük tutan güzel popçu, geçtiğimiz gün ABD'ye gitti. Burada müzik çalışmaları yaptığı bilinen Aleyna Tilki, önceki gün ise hayranlarını heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı. Genç popçu, dünyaca ünlü yıldızlarla çalışan Warner Music Group'un New York'taki binasından paylaşım yaptı. Burada ABD'li müzik yapımcılarıyla görüşen Aleyna Tilki'nin Türkiye'ye tüm dünyada ses getirecek büyük sürprizlerle döneceği konuşuluyor.
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