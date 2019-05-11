Pop Müziği'nin yükselen yıldızıhayaline emin adımlarla ilerliyor.olmasına rağmendiyerek hedefini büyük tutan güzel popçu, geçtiğimiz güngitti. Burada müzik çalışmaları yaptığı bilinen Aleyna Tilki, önceki gün isebir paylaşım yaptı. Genç popçu, dünyaca ünlü yıldızlarla çalışanpaylaşım yaptı. BuradagörüşenTürkiye'ye tüm dünyada ses getirecek büyük sürprizlerle döneceği konuşuluyor.