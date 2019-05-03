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  • 03.05.2019
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, 45 yaşındaki aşkı ’yü ailesiyle tanıştırdı

27 yaşındaki , önceki akşam 45 yaşındaki aşkı ’yü ’tan gelen ailesiyle bir araya getirdi...

Büyük destek

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, önceki akşam yönetmen aşkı Onur Ünlü ve ailesiyle Cihangir Miss Pizza'daydı. Ergüçlü, Kıbrıs'tan gelen anne ve babasıyla kendisinden 18 yaş büyük sevgilisini iyice kaynaştırdı.



Ünlü, mekanı terk ederken güzel oyuncu ailesiyle objektife takıldı. "Annemle babam Onur'la sürekli görüşüyorlar" diyen , ekledi: "Ailem, yaş farkı ile ilgili hiçbir zaman olumsuz bir şey söylemedi."
27 yaşındaki Ergüçlü, keyifli halleriyle dikkat çekti.

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