Eski manken Demet Şener aradığı huzuru buldu… İbrahim Kutluay'la boşanır boşanmaz işadamı Cenk Küpeli'yle yeni bir aşka yelken açan Şener, ilişkisine çocuklarının onay verdiğini söyledi.
Şener, "İlişki öncesi çocuklara danıştım. Onlar da Cenk ile tanışıp kaynaştı" diye konuştu.
AYDIN HAMZA
Şener, "İlişki öncesi çocuklara danıştım. Onlar da Cenk ile tanışıp kaynaştı" diye konuştu.
AYDIN HAMZA
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