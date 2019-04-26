Önceki gün yüzü olduğu Pina Colada'nın tanıtımı için Antalya'da olan Ece Erken, özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda oğlunun 4. yaş günü için kavgalı olduğu eski eşi Serkan Uçar'la bir araya gelen Erken, genç işadamı ile ilgili şöyle dedi:



"Serkan, oğlu Eymen'e babalık yapmaya karar verdi. Bu kadar yıl sonra her insan değişebilir ve o yüzden ona bir şans daha vermeye karar verdim. Şimdilik velayet davasını da geri çektim."