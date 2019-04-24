Ünlü oyuncu Sinem Kobal, yüzü gibi gönlünün de güzel olduğunu bir kez daha gösterdi. Kobal, yazar Mümin Sekman'ın çocuklara başarıyı anlatan 'Her Şey Seninle Başlar 9+' kitabını bin öğrenciye hediye etti. Ünlü oyuncu, öğrencilere başarı bilinci kazandıracak kitapları da tek tek imzaladı.





Bu jestiyle minikleri sevindiren Kobal, duygularını şöyle dile getirdi: "Çocuklar, gelecek demek. Onların hayatlarında önemli bir yer edinmek benim için bir armağan ve bu sevgiyi en güzel şekilde onlara geri yansıtmaya çabalıyorum. Kendi mucizelerini yaşamaları dileğimle..."

Komedyen Şahan Gökbakar, kaptan şapkası takan kızıyla pozuna "Minik miçom Ela ile 23 Nisan, bir başka güzel" notu düştü.



Oyuncu Burcu Kara, minik oğlu Ali Çınar'la 23 Nisan kutlamaları sonrası parkta güzel havanın tadını çıkardı.



Ocak'ta annesi Aylin Erçel'i kaybeden Hande Erçel için 23 Nisan buruk geçti.

Oyuncu, dün ablası ve annesinin yıllar önceki halini "Annem ve biz; hep çocuk kalsaydık" notuyla paylaştı.



SETE SÜRPRİZ ZİYARET

atv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, 23 Nisan'ı Mardin'deki seti ziyaret eden minik hayranlarıyla kutlayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, 23 Nisan'ı minik kızları Nazlı ve Derin ile kutladı.