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  • 20.04.2019
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'nun birçok kez 'ye fiziksel ve uyguladığı ortaya çıktı

‘Ben Nü’ adlı ilk kitabının tanıtımında şok bir açıklama yaptı: Evet, eşimden çok Bugün olsa bir dakika durmazdım. Aşkın gözü körmüş.

Aşkın gözü kör olsun!

Başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken , 'Ben Nü' adını verdiği ilk kitabının tanıtımında şok gerçeği ilk kez açıkladı. İşte o açıklamalar: Eşimden gördüm. İlkinde açıkçası şok oldum! Zaten o da kayboldu gitti ortadan birkaç gün. İdrak edemedim: "Gerçek miydi? Nasıl böyle bir şey başıma gelmişti?

Birincisi, 'Sahi ya, ben şiddete uğruyorum!' demek vakit alıyor. Kendinin de bu kavramın kurbanı olduğunu anladığında, zaten çoktan etlerin çürümüş, kalbin kırılmış ve kafan bulanmış oluyor.


Sürekli gerekçeler üretiyorsun: "Bunu yaparken çok sarhoştu, üzgündü, kafası dağınıktı!" Devekuşu gibi kafamı kuma gömdüm. Aşkın gözü körmüş...

AHMET AĞAOĞLU BİRÇOK KEZ DÖVDÜ
Ahmet Ağaoğlu'nun birçok kez Bennu Gerede'ye fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

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