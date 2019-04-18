Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ile kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi yönetmen Onur Ünlü'nün aşkı tam gaz devam ediyor. İkili, önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisini ailesiyle tanıştıran güzel oyuncu, "Ailenizin tepkisi nasıl oldu?'' sorusu karşısında şu yanıtı verdi:



"Her şey gayet iyi ve güzeldi. Bu tanışmayla herkes çok memnun oldu." 27 yaşındaki oyuncunun bu yanıtı da "Evlilik yakın" dedirtti.