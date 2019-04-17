Çapkınlıklarıyla ünlü Hakan Sabancı, kısa süre önce gönlünü Dila Tarkan'a kaptırdı. İkili, geçtiğimiz gün ise ABD'deki Coachella Festivali'ne gitti.

Sabancı ile Tarkan, aralarında Hacı Sabancı ile aşkı Nazlı Kayı'nın da bulunduğu arkadaşlarıyla fotoğraflarını paylaştı ancak birlikte poz vermedi...

Hakan Sabancı ile Dila Tarkan, aynı isimlerle fotoğraf çektirip Instagram'da paylaştı ama beraber pozlarını yayınlamadı.