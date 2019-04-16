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  • 16.04.2019
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'in doğum yapmasıyla 'a kavuşan 'e oğlu bereketli geldi

Birkaç gün önce baba olan , yüzü olduğu firmanın satışlarını yüzde 40 artırdı. Ünlü oyuncu, aynı marka ile yeniden el sıkışıp 3 reklam filmi için 3 milyon lira aldı.

Karan bereketi

Birkaç gün önce kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen'in doğum yapmasıyla Karan'a kavuşan Burak Özçivit'e oğlu bereketli geldi. Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan yakışıklı oyuncu, marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics için 3 yeni reklam filmi ile kamera karşısına geçti.

Markanın satışlarını yüzde 40 artırarak reklam dünyasında da büyük başarı elde eden Burak Özçivit'in; 3 reklam filmi için de 3 milyon lirayı cebine indirdiği iddia edildi. Bu da "İşte Karan bereketi" dedirtti.

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