Birkaç gün önce kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen'in doğum yapmasıyla Karan'a kavuşan Burak Özçivit'e oğlu bereketli geldi. Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan yakışıklı oyuncu, marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics için 3 yeni reklam filmi ile kamera karşısına geçti.

Markanın satışlarını yüzde 40 artırarak reklam dünyasında da büyük başarı elde eden Burak Özçivit'in; 3 reklam filmi için de 3 milyon lirayı cebine indirdiği iddia edildi. Bu da "İşte Karan bereketi" dedirtti.