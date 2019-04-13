Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in bebekleri dünyaya geldi! Çiftin en mutlu günü
Şu sıralar magazin dünyasının en çok merak edilen haberi nihayet geldi. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin bebeklleri dünyaya geldi. Doğum sırasında eşi Fahriye Evcen Özçivit'i yalnız bırakmayan Burak Özçivit, duygu dolu anlar yaşadı. Çift bebeklerine 'Karan' ismini verecek.
13.04.2019 15:38
- Son Güncelleme: 13.04.2019 15:44
HASTANEYE SABAH SAATLERİNDE YATTI
Çifte yakın kaynakların aktardığına göre Fahriye Evcen, sabah saatlerinde Nişantaşı'nda bulunan bir hastaneye yattı. Çift, oğullarına açtıkları sosyal medya hesabı ile çok konuşulmuş ve günlerce bu olay tartışılmıştı. Burak Özçivit, yaptığı açıklamada sahte hesap açılmasını önlemek için oğulları Karan'a Instagram hesabı açtıklarını ifade etmişti.
Karan bebek ilerleyen gündemde diğer ünlülerin çocuklarının olduğu gibi gündemi oldukça meşgul edeceğe benziyor.
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