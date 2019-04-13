Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in bebekleri dünyaya geldi! Çiftin en mutlu günü

HASTANEYE SABAH SAATLERİNDE YATTI

Çifte yakın kaynakların aktardığına göre Fahriye Evcen, sabah saatlerinde Nişantaşı'nda bulunan bir hastaneye yattı. Çift, oğullarına açtıkları sosyal medya hesabı ile çok konuşulmuş ve günlerce bu olay tartışılmıştı. Burak Özçivit, yaptığı açıklamada sahte hesap açılmasını önlemek için oğulları Karan'a Instagram hesabı açtıklarını ifade etmişti.

Karan bebek ilerleyen gündemde diğer ünlülerin çocuklarının olduğu gibi gündemi oldukça meşgul edeceğe benziyor.