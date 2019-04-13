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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in bebekleri dünyaya geldi! Çiftin en mutlu günü

Şu sıralar magazin dünyasının en çok merak edilen haberi nihayet geldi. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin bebeklleri dünyaya geldi. Doğum sırasında eşi Fahriye Evcen Özçivit'i yalnız bırakmayan Burak Özçivit, duygu dolu anlar yaşadı. Çift bebeklerine 'Karan' ismini verecek.

13.04.2019 15:38 - Son Güncelleme: 13.04.2019 15:44
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in bebekleri dünyaya geldi! Çiftin en mutlu günü

2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebekleri Karan, dünyaya geldi. Fahriye Evcen'in bir süredir doğum yaptığına dair haberler çıkıyordu.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in bebekleri dünyaya geldi! Çiftin en mutlu günü

Sabah saatlerinde Nişantaşı'nda özel bir hastaneye yatan Fahriye Evcen sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına aldı.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in bebekleri dünyaya geldi! Çiftin en mutlu günü

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğulları Karan, 3 kilo 670 gram ağırlığında ve 52 cm uzunluğunda olarak saat 13.30'da dünyaya geldi. Doğuma giren Burak Özçivit oğlunu görünce gözyaşlarını tutamadı. Fahriye Evcen de ağladı.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in bebekleri dünyaya geldi! Çiftin en mutlu günü

BEBEĞİN ADI KARAN

"Karan" adı, kahraman, yürekli ve karanlık anlamına geliyor.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in bebekleri dünyaya geldi! Çiftin en mutlu günü

HASTANEYE SABAH SAATLERİNDE YATTI

Çifte yakın kaynakların aktardığına göre Fahriye Evcen, sabah saatlerinde Nişantaşı'nda bulunan bir hastaneye yattı. Çift, oğullarına açtıkları sosyal medya hesabı ile çok konuşulmuş ve günlerce bu olay tartışılmıştı. Burak Özçivit, yaptığı açıklamada sahte hesap açılmasını önlemek için oğulları Karan'a Instagram hesabı açtıklarını ifade etmişti.

Karan bebek ilerleyen gündemde diğer ünlülerin çocuklarının olduğu gibi gündemi oldukça meşgul edeceğe benziyor.

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