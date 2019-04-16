Ece Sükan ve sevgilisi Uğur Güven önceki akşam Bebek Lucca'daydı. Soğuk havaya aldırış etmeyen sevgililer, mekanın ön kısmında oturdu. Daha sonra üşüyen Sükan, "Aşkım, ben üşüyorum" dedi. Bu sözler üzerine harekete geçen Güven de hemen sevgilisinin yanına tüplü soba getirterek aşkını mutlu etti.
Doğan SAVAŞ
Doğan SAVAŞ
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