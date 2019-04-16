Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 16.04.2019
  • Gazete

ve sevgilisi Bebek'te görüntülendi

Isıtan aşk
ve sevgilisi Uğur Güven önceki akşam Bebek Lucca'daydı. Soğuk havaya aldırış etmeyen sevgililer, mekanın ön kısmında oturdu. Daha sonra üşüyen Sükan, "Aşkım, ben üşüyorum" dedi. Bu sözler üzerine harekete geçen Güven de hemen sevgilisinin yanına tüplü soba getirterek aşkını mutlu etti.
Doğan SAVAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriEce Sükan ve sevgilisi Uğur Güven Bebek'te görüntülendi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri