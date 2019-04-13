kez uyarlanacak Charlie'nin Melekleri'nin bu seferki durakları arasında Türkiye'nin olması, afişlerde Ayasofya'nın kullanılması gündem oldu… Film lokasyonları arasında İstanbul, Hamburg ve Berlin'in yer aldığı Charlie's Angels filminden yeni görseller paylaşıldı. Güçlü kadın ajanları bir arada gördüğümüz görseller, Entertainment Weekly aracılığıyla sinemaseverlere sunulurken, yönetmen ve oyuncu Elizabeth Banks önemli açıklamalar yaptı. Banks, "Kadınların romantik ilişkilerini konu edinen ya da annelerini neden daha fazla aramadıklarıyla ilgili olan bir film değil, bir araya geldikleri, işbirliği yaptıkları ve birbirlerini destekledikleri bir film yapmak benim için önemliydi. İstanbul çok özel bir yer. Biz de bu özel kenti filme dahil ettik" dedi. Charlie's Angels filminin kısa bir dünya turu atacak olan oyuncuları arasında Twilight serisi, Cafe Society, Lizzie, Hayalet Hikayesi gibi filmlerden tanıdığımız başarılı oyuncu Kristen Stewart da çok heyecanlı olduğunu söyledi.