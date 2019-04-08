Cemiyet hayatının ünlü isimleri önceki akşam Yıldırım- Revna Demirören çiftinin kızları Yelda Demirören'in kına gecesinde buluştu. Geçen yıl Aralık ayında merhum işadamı Hasan Kalyoncu'nun oğlu Haluk Kalyoncu ile nişanlanan genç kızın kınası, Anadoluhisarı'ndaki tarihi Markiz Yalısı'nda gerçekleşti. Sultan konseptindeki kına merasiminde Yelda Demirören, peri kızı gibiydi.

Aralarında Arzu Sabancı, Begüm Şen, Demet Sabancı Çetindoğan ve Feryal Gülman'ın da olduğu çok sayıda davetli, kına töreninin konseptine uygun olarak Osmanlı sultanları gibi giyinip kuşandı.

Gecede kızı Zeynep'e 5 aylık hamile olan popçu Bengü de sahne aldı. Ünlü şarkıcı, parçalarıyla sosyetenin ünlü hanımlarını eğlendirdi.

Konuklar, kına gecesinden de bol bol paylaşım yapıp Yelda Demirören ve Haluk Kalyoncu'ya mutluluklar diledi.





GELENEKLERE UYDULAR

24 yaşındaki Yelda Demirören'in kına gecesinde konuklar, adetlere uygun olarak ellerine böyle kına yaktı.