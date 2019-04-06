Son dönemin parlayan yıldızlarından Hande Erçel, ekranlardan sonra moda dünyasının da gözdesi oldu. Geçtiğimiz yıl Defacto'nun yüzü olan 25 yaşındaki güzel oyuncu, önceki gün Les Benjamins'in PUMA için tasarladığı özel koleksiyonunun New York'ta gerçekleşen lansmanına katıldı. PUMA ve Les Benjamins birlikteliğinin marka yüzü olan Erçel, ABD'de özel bir fotoğraf çekimi de yaptı.

Hande Erçel'in fotoğraflarını dünyaca ünlü fotoğrafçı "13thwitness" çekti. Moda dünyasının ünlü isimleriyle birlikte lansman partisine katılan Hande Erçel, koleksiyona ait kıyafetiyle de göz kamaştırdı.

Güzelliğiyle moda dünyasının da dikkatini çekmeyi başaran Erçel'in bu çok özel iş birliği anlaşması için de ne kadar ücret aldığı merak konusu oldu. Bu arada Hande Erçel, koleksiyonun tanıtımı için yıl boyunca dünya çapındaki birçok şehri gezip markanın tanıtımını yapacak.



Erçel, New York'taki lansman partisine markaya ait kıyafetle katıldı.

Güzel oyuncu, parti öncesi markanın kurucusu Bünyamin Aydın ile New York'u gezdi.