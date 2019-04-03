Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic, geçen ay annesi Divna'yı kaybeden eşi Jelena Karleusa'nın acısını dindirmek için kesenin ağzını açtı. Annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Jelena, sinir krizleri geçirince bir süre klinikte tedavi görmüştü.

Tedavisi geçtiğimiz günlerde biten popçu, her köşesinde annesinin hatırasının bulunduğu milyonluk villasına giremez oldu. Ünlü futbolcu da bunun üzerine süper lüks villayı baştan aşağı yenilemeye karar verdi. Karleusa, tadilat için yaklaşık 1 milyon euro (6 milyon 200 bin lira) harcadı.

'KOCAM SAĞOLSUN'

Jelena, villaya 100 bin euro'luk (624 bin lira) 4 banyo, 50 bin euro'luk (312 bin liralık) giyinme odası, yüzme havuzu, iki mutfak ve üç misafir odası yaptırdı. Sadece fayans ve sıhhi tesisat için 100 bin euro'nun harcandığı süper lüks villada çiftin kızları Nika ile Atina'nın odaları da sevdikleri çizgi film karakterleriyle dekore edildi. Jelena, eşi Dusko'nun annesi için de oda hazırlattı. Karleusa, Sırp basınına da içini şöyle döktü: "Kocama minnettarım. Tüm kazancımı ayakkabı ve kıyafete harcadım. Eğer o olmasaydı, şimdi büyük bir gardıropta yaşıyor ve şöminede ayakkabı yakıyor olurduk."





Annesinin ani ölümüyle yıkılan Jelena, bir süre klinikte tedavi gördü.

Sırp basını tarafından birbirlerini aldattıkları iddia edilen ikili, anne Karleusa'nın ölümüyle ayrılığı rafa kaldırdı.