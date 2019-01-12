'tan ayrılan Sırp futbolcuve eşi, ihanet ve ayrılık iddialarıyla sarsıldı. Sırp basını, Çin'de Guangzhou forması giyen 33 yaşındaki sporcunun, eşiniile aldattığını ve çiftin boşanma noktasına geldiğini yazdı. Söz konusu dedikoduların yankıları sürerken, bu defa da Jelena'nın Tosic'i Anderlecht forması giyenile aldattığı iddiası ortaya atıldı.