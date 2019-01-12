Beşiktaş'tan ayrılan Sırp futbolcu Dusko Tosic ve eşi Jelena Karleusa, ihanet ve ayrılık iddialarıyla sarsıldı. Sırp basını, Çin'de Guangzhou forması giyen 33 yaşındaki sporcunun, eşini Sırp model Sofija Milosevic ile aldattığını ve çiftin boşanma noktasına geldiğini yazdı. Söz konusu dedikoduların yankıları sürerken, bu defa da Jelena'nın Tosic'i Anderlecht forması giyen Ognjen Vranjes ile aldattığı iddiası ortaya atıldı.
- Saklambaç
- 12.01.2019
- Gazete
Dusko Tosic ve eşi Jelena Karleusa ihanet iddialarını yalanladı!
Beşiktaş’ın eski futbolcusu Tosic ve eşi Jelena, ihanet ve ayrılık iddialarını yanıtladı. ‘Her şey yolunda’ diyen Sırp model, ailesiyle İstanbul’a gelip moral depoladı.
Beşiktaş'tan ayrılan Sırp futbolcu Dusko Tosic ve eşi Jelena Karleusa, ihanet ve ayrılık iddialarıyla sarsıldı. Sırp basını, Çin'de Guangzhou forması giyen 33 yaşındaki sporcunun, eşini Sırp model Sofija Milosevic ile aldattığını ve çiftin boşanma noktasına geldiğini yazdı. Söz konusu dedikoduların yankıları sürerken, bu defa da Jelena'nın Tosic'i Anderlecht forması giyen Ognjen Vranjes ile aldattığı iddiası ortaya atıldı.
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