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  • 03.04.2019
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’ndan son kez uçan , Havalimanı’yla gurur duyduğunu söyledi

, 5 Nisan’da hizmete kapanacak olan ’ndan dün son kez uçtu. Portekiz’e giden Şahin, Avrupa’nın en büyüğü olan Havalimanı’yla gurur duyduğunu söyledi.

Havalı gurur

Tülin Şahin, dün Atatürk Havalimanı'ndaki son uçuşunu gerçekleştirdi. Şahin, 5 Nisan'da hizmete kapanacak olan Atatürk Havalimanı'nda verdiği pozu da şu notla 'da paylaştı: "Atatürk Havalimanı'ndan son kez uçuş… Ne anılar birikti burada 37 yıl… İnsanın içini bir hüzün kaplıyor. Ama bir diğer yandan dünyanın en büyük havalimanına sahip olmamız da çok gurur verici. Yakışır Türkiye. İstikbal göklerdedir."

AŞKINA UÇTU...
Portekiz'deki aşkı Pedro De Noronha'nın yanına uçan Şahin, ülkemizin başarısını İngilizce paylaştığı mesajla dünya çapındaki takipçilerine de aktardı. Bu arada 'nın kapanmasıyla 6 Nisan'da ilk uçuşların başlayacağı Havalimanı, Avrupa'nın en büyük terminali olma özelliğini taşıyor.

Atatürk Havalimanı'ndan son kez uçan Şahin, İstanbul Havalimanı'nı görmek için sabırsızlanıyor.

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