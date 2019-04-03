Tülin Şahin, dün Atatürk Havalimanı'ndaki son uçuşunu gerçekleştirdi. Şahin, 5 Nisan'da hizmete kapanacak olan Atatürk Havalimanı'nda verdiği pozu da şu notla Instagram'da paylaştı: "Atatürk Havalimanı'ndan son kez uçuş… Ne anılar birikti burada 37 yıl… İnsanın içini bir hüzün kaplıyor. Ama bir diğer yandan dünyanın en büyük havalimanına sahip olmamız da çok gurur verici. Yakışır Türkiye. İstikbal göklerdedir."

AŞKINA UÇTU...

Portekiz'deki aşkı Pedro De Noronha'nın yanına uçan Şahin, ülkemizin başarısını İngilizce paylaştığı mesajla dünya çapındaki takipçilerine de aktardı. Bu arada Atatürk Havalimanı'nın kapanmasıyla 6 Nisan'da ilk uçuşların başlayacağı İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en büyük terminali olma özelliğini taşıyor.

Atatürk Havalimanı'ndan son kez uçan Şahin, İstanbul Havalimanı'nı görmek için sabırsızlanıyor.