Geçtiğimiz hafta çocuklarıyla Bali'ye giden Irmak Ünal'ın keyfine diyecek yok… Egzotik adada deniz keyfi yapan oyuncu, önceki gün de Bali Spirit Festivali'ne katıldı. Festivalde bir arkadaşıyla yoga eğitimi alan Ünal, yüzüne yaptırdığı geçici dövmelerle de etkinliğe renk kattı.
- Saklambaç
- 31.03.2019
- Gazete
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