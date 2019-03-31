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  • 31.03.2019
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Çocuklarıyla Bali’ye giden ’ın keyfine diyecek yok

Festival style
Geçtiğimiz hafta çocuklarıyla Bali'ye giden 'ın keyfine diyecek yok… Egzotik adada deniz keyfi yapan oyuncu, önceki gün de Bali Spirit Festivali'ne katıldı. Festivalde bir arkadaşıyla yoga eğitimi alan Ünal, yüzüne yaptırdığı geçici dövmelerle de etkinliğe renk kattı.

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