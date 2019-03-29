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  • 29.03.2019
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Erken balayı
Güzel oyuncu Fulya Zenginer, . Geçtiğimiz haftalarda evlenme teklifi aldığı sevgilisi Kuntay Tarık Evren'le Hollanda'da olan Zenginer, aşkıyla el ele bu fotoğrafını paylaştı. Bu karenin altına İngilizce olarak "Aşk" notu düşen güzel oyuncunun bu paylaşımı, beğeni yağmuruna tutuldu.

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