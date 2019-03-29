Güzel oyuncu Fulya Zenginer, aşka geldi. Geçtiğimiz haftalarda evlenme teklifi aldığı sevgilisi Kuntay Tarık Evren'le Hollanda'da olan Zenginer, aşkıyla el ele bu fotoğrafını paylaştı. Bu karenin altına İngilizce olarak "Aşk" notu düşen güzel oyuncunun bu paylaşımı, beğeni yağmuruna tutuldu.
- Saklambaç
- 29.03.2019
- Gazete
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