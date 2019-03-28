İki çocuğunun babası İbrahim Kutluay'ın kendisini Edwina Sponza'yla aldattığını öne sürerek 14 yıllık evliliğine son veren Demet Şener, yeni bir aşka yelken açtı. Şener, 2016'dan beri çekişmeli şekilde süren boşanma davasından vazgeçip Kutluay'la geçtiğimiz günlerde anlaşmalı şekilde ayrılmıştı.

Eski basketbolcudan 3 milyon lira tazminat karşılığında boşanan Şener'in kendisinden 8 yaş küçük Cenk Küpeli ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Eski manken, Küpeli ile el ele çekilen fotoğrafı basına yansıyınca ilişkiyi itiraf etti.

ARALARINDA SEKİZ YAŞ FARK VAR...

42 yaşındaki Şener, şu sözlerle aşkı itiraf edip Sponza'yla ilişkisini gözlerden uzak yaşayan eski eşine de taşını attı: "Her şey çok yeni, çok aşığım. Kimseden kaçmıyoruz. Ben özgür bir kadınım. Zorlu bir süreç yaşadım. Şu an çok mutluyum." Şener'in yıllarca çekişmeli geçen boşanma davasından vazgeçmesi yeni ilişkisine yorulsa da eski manken bu iddiaya da şöyle yanıt verdi:

"2 buçuk yıl önce olması gereken şey, maalesef bu kadar uzadı." Bu arada Şener'in 34 yaşındaki aşkı, Tav Holding'de başladığı kariyerini Doğa Grup Genel Müdürü olarak sürdürdü. Aynı zamanda Beşiktaş Kongre üyesi olan Küpeli'nin Kutluay'la da ortak bir özelliği var. Küpeli de Kutluay gibi eski Milli basketbolcu. Küpeli'nin boyu 1 metre 90 santimetre iken 45 yaşındaki Kutluay ise 1 metre 98 santimetre boyunda…

Demet Şener'in yeni aşkı da eski eşi gibi bir dönem Milli basketbol formasını giydi. Kutluay, 46; Küpeli ise 34 yaşında…

TAKİBE BAŞLADILAR

Boşanmayla rahat bir nefes alan İbrahim Kutluay, ilk iş Edwina Sponza'yı takibe almıştı. Başlarda temkinli davranan Sponza, aşkına aynı karşılığı verme de sosyetik yogacı, önceki gün Kutluay'ı takip etmeye başladı.