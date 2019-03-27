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Demet Şener'in yeni sevgilisi de eski basketbolcu! Demet Şener ile sevgilisi Cenk Küpeli böyle yakalandı!

Demet Şener yeni bir aşka yelken açtı. Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile zorlu bir boşanma süreci yaşayan 41 yaşındaki eski manken, yine gönlünü bir basketbolcuya kaptırdı. Bir kanalın magazin programına konuşan Şener, "Bir an önce davam bitsin istedim. 2 buçuk yıl önce olması gereken şey maalesef bu kadar uzadı. Şu anda çok aşık ve mutluyum." dedi. Demet Şener'in yeni sevgilisi Cenk Küpeli kimdir? Eski basketbolcu İbrahim Kutluay'dan 3 milyon lira tazminat alıp boşanan Şener, yeni aşkıyla el ele görüldü. İşte o anlar...

27.03.2019 14:27 - Son Güncelleme: 27.03.2019 15:10
Demet Şener'in yeni sevgilisi de eski basketbolcu! Demet Şener ile sevgilisi Cenk Küpeli'den ilk kare!

Demet Şener gönlünü yine bir basketbolcuya kaptırdı. İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener, yeni bir aşka yelken açtı. Şener, Cenk Küpeli ile ilişkisini doğruladı ve çok mutlu olduğunu söyledi. Demet Şener ile yeni sevgilisi el ele görüntülendi.

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Demet Şener'in yeni sevgilisi de eski basketbolcu! Demet Şener ile sevgilisi Cenk Küpeli'den ilk kare!

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Demet Şener'in yeni sevgilisi de eski basketbolcu! Demet Şener ile sevgilisi Cenk Küpeli'den ilk kare!

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Demet Şener'in yeni sevgilisi de eski basketbolcu! Demet Şener ile sevgilisi Cenk Küpeli'den ilk kare!

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Demet Şener'in yeni sevgilisi de eski basketbolcu! Demet Şener ile sevgilisi Cenk Küpeli'den ilk kare!
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