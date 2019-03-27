Demet Şener'in yeni sevgilisi de eski basketbolcu! Demet Şener ile sevgilisi Cenk Küpeli böyle yakalandı!

Demet Şener gönlünü yine bir basketbolcuya kaptırdı. İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener, yeni bir aşka yelken açtı. Şener, Cenk Küpeli ile ilişkisini doğruladı ve çok mutlu olduğunu söyledi. Demet Şener ile yeni sevgilisi el ele görüntülendi.

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