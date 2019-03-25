Bir internet dizisinde başrol oyuncusu olan Çağatay Ulusoy, setlerden ticarete atıldı... Genç kızların sevgilisi olan yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz yıl Los Angeles'taki dünyaca ünlü yetenek ajanslarından biri olan United Talent Agency ile anlaşma imzalamıştı.

Bu anlaşmadan sonra sık sık Amerika'ya uçan ve burada yabancı dil ile ileri oyunculuk eğitimi alıp, kendisini geliştiren oyuncu, şimdi de iddialara göre Türk mutfağını ABD'ye taşıma kararı aldı. Buna göre Çağatay Ulusoy, Amerika'da açtığı şirketinde; dünyaca meşhur yemeklerimizi, içeceklerimizi ve tatlılarımızı Amerikalılara sunacak.

Satışa çıkan lezzetler arasında şimdilik mantı, Türk kahvesi, Karadeniz çayı ve lokum bulunuyor. Çağatay Ulusoy bu yatırımdan büyük kazanç bekliyor...





HAYRANI ÇOK!

Amerika merkezli internet sitesi 'Top Beauty World', 2019'un 'En Güzel 100 Kadın ve Erkek' yıldızlarını seçmişti. Çağatay Ulusoy, dünyanın en güzel 9. erkeği seçilmişti.



Ulusoy, Hollywood yıldızlarının koçu Lori Lively'den ders almıştı.