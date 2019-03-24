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  • 24.03.2019
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'nın 'sı yüzleri güldürdü

Yüzleri güldürdü
ATV'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek, önceki gece Bebek'teydi. Güzel oyuncu, 'daki çekimler nedeniyle ayrı kaldığı dostlarıyla hasret giderdi.

Hilal Altınbilek, mekan çıkışında taksi ararken imdadına çiçek satıcıları yetişti. Güzel oyuncu, kendisine taksi bulmada yardımcı olan çiçekçiye 50 TL bahşiş vererek yüzleri güldürdü.

Doğan SAVAŞ

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