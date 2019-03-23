Bu yılın başından beri müzisyen Erkan Erzurumlu ile aşk yaşayan Ziynet Sali, önceki akşam Ata Demirer'in Beşiktaş'taki gösterisindeydi. Mutluluğu yüzünden okunan Sali, "Gördüğünüz gibi mutlu ve aşığız. Her şey yolunda" dedi.
Sali, sevgilisi Erzurumlu ile poz verirken yüzünde güller açıyordu.
Sali, sevgilisi Erzurumlu ile poz verirken yüzünde güller açıyordu.
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