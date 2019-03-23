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  • 23.03.2019
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ile aşk yaşayan , 'in 'taki gösterisindeydi

Aşk Sali'yi güldürdü
Bu yılın başından beri müzisyen Erkan Erzurumlu ile aşk yaşayan Ziynet Sali, önceki akşam 'in 'taki gösterisindeydi. Mutluluğu yüzünden okunan Sali, "Gördüğünüz gibi mutlu ve aşığız. Her şey yolunda" dedi.
Sali, sevgilisi Erzurumlu ile poz verirken yüzünde güller açıyordu.

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