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  • 23.03.2019
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Aslı Enver’in bu yeteneğini kimse bilmiyordu! Aslı Enver, yaptığı resmiyle büyük beğeni topladı

Aslı Enver’in bilinmeyen bir yeteneği daha ortaya çıktı. Güzel oyuncu, yaptığı resmiyle büyük beğeni topladı.

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