Aslı Enver’in bilinmeyen bir yeteneği daha ortaya çıktı. Güzel oyuncu, yaptığı Elvis Presley resmiyle büyük beğeni topladı. Oyunculuğun yanı sıra sesinin güzelliğiyle bilinen Aslı Enver'in bir elinde 10 marifet var... Çok iyi kanaviçe, vitray ve yemek yapan güzel oyuncunun, örgü örüp marangozlukta da marifetli olduğu biliniyor. Aslı Enver, önceki gün ise resimdeki başarısını konuşturdu. Hayranı olduğu Elvis Presley'in kara kalem resmini yapan Enver'e 'Picasso Aslı' yorumları yağdı.
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