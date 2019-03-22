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  • 22.03.2019
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Ünlü oyuncu oğlu ile oyunlar oynadı

Aslan keyif
Ünlü oyuncu Hande Ataizi, önceki gün oğlu Aslan Leon ile Nişantaşı'nda bulunan bir parkta oyunlar oynadı.

Dört yaşındaki Leon, parktaki oyuncaklarda keyifli anlar yaşarken annesi de ona eşlik etti. Anne ile oğlunun neşeli anları da objektife işte böyle yansıdı.

Aydın HAMZA

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