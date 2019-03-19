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  • 19.03.2019
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, kıyafetlerini yaranına bağışladı

Başarılı , kıyafetlerini yaranına bağışlayıp 120 kızın eğitimine katkıda bulundu.

Eğitime şık destek
Ünlü model Tülin Şahin, yüzü gibi kalbinin de güzelliğini kanıtladı. Şahin, çok sevdiği eşyalarını Givin'le bağışa dönüştürüp 120 genç kızın eğitimine destek oldu.
Güzel model, gardırobundaki en şık parçaları Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla Akmerkez'deki 'Givinyard Sale' mağazasında satışı için

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