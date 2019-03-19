Ünlü model Tülin Şahin, yüzü gibi kalbinin de güzelliğini kanıtladı. Şahin, çok sevdiği eşyalarını Givin'le bağışa dönüştürüp 120 genç kızın eğitimine destek oldu.

Güzel model, gardırobundaki en şık parçaları Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla Akmerkez'deki 'Givinyard Sale' mağazasında satışı için