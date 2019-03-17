Hayvan sevgisiyle bilinen Burak Deniz, önceki akşam talihsiz bir kaza geçirdi. Ünlü oyuncu, yıllardır gözü gibi baktığı Plummer Terrier cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. 'Kızım' adlı köpeğinin oyun oynarken dudağından ısırdığı Deniz, soluğu hastanede aldı. Oyuncu, Maslak'taki Acıbadem Hastanesi'nden çıkarken objektife yansıdı.
- Saklambaç
- 17.03.2019
- Gazete
Burak Deniz köpeğinin saldırısına uğradı! Dudağına dikiş atıldı
Burak Deniz, önceki akşam minik köpeğinin azizliğine uğradı. Ünlü oyuncunun ‘Kızım’ adını verdiği köpeği, Deniz’i oyun oynarken dudağından ısırıp hastanelik etti. Oyuncunun dudağına dikiş atıldı.
Hayvan sevgisiyle bilinen Burak Deniz, önceki akşam talihsiz bir kaza geçirdi. Ünlü oyuncu, yıllardır gözü gibi baktığı Plummer Terrier cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. 'Kızım' adlı köpeğinin oyun oynarken dudağından ısırdığı Deniz, soluğu hastanede aldı. Oyuncu, Maslak'taki Acıbadem Hastanesi'nden çıkarken objektife yansıdı.
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