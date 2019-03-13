Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi, emlak kraliçesi çıktı. Bugüne kadar kazancını hep gayrimenkule yatıran Yengi, "Seyhan Erdağ ile Kulaktan Kulağa" radyo programının iddiasına göre Beykoz Acarkent'te 3 bin metrekarelik pasaj satın aldı. Pasaja 30 milyon lira verdiği konuşulan Yengi, iddiaya göre ticarete atılacak.



Başarılı popçu, yeni yatırımını kiraya vererek değerlendirecek. Yengi, bu sayede de şarkıcı kimliğine patroniçeliği de ekleyecek. Bu arada 48 yaşındaki şarkıcının Londra'da 3 evi, Çekmeköy'deki Kasaba Sitesi'nde müstakil bir binası var. Yengi, ayrıca kızı Nazlı ile Acarkent'teki A tipi olan en büyük villalarda oturuyor.