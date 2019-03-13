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  • 13.03.2019
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’nde konser veren kulakların pasını sildi

Önceki akşam ’nde konser veren , seslendirdiği ilahilerle enfes bir konsere imza attı.

Kalplere dokundu
Usta sanatçı Ahmet Özhan, önceki akşam Ankara'da kalplere dokundu. Özhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseriyle kulakların pasını sildi. Sanatçı, ilahi ve nefeslerle büyük alkış aldı.

Özhan'a T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tasavvuf ve Semazen Topluluğu eşlik etti. Ünlü sanatçının konserini ilgiyle izleyen davetliler, Tasavvuf müziği ve sema gösterileriyle şölen yaşadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Özhan'a teşekkür plaketi verdi.

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