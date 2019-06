Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz yıl İngiltere'ye gitti. Dünyaca ünlü Londra Film Akademisi'nde eğitim görmek istedi. Ancak elemeleri bir türlü geçemeyip, üç kez hüsrana uğrayınca geri geldi. 20 yaşındaki güzel oyuncu Aslı Karalar ise elemeleri rahatça geçti.

Londra Film Akademisi'ne kabul edildi. 2017 yılında dünyanın en iyi mankeni yarışmasında Türkiye'ye birincilik getiren Aslıhan Karalar'ın, oyunculuk eğitiminin yanı sıra film yapım eğitimi de alacağı öğrenildi.





EĞİTİM, VAZGEÇİLMEZİM

Kursun 18 Mart'ta başlayacağı belirtildi. Çok mutlu olduğunu ifade eden oyuncu, şunları söyledi: "Uluslarararası iyi bir oyuncu olmak için yönetmenin bakış açısını da öğrenmem gerekiyordu. Bu nedenle kamera önü eğitimlerimi, film yapım eğitimi ile de pekiştirerek işin mutfağını öğrenmek istedim. Film yönetmeninin oyuncudan beklentilerini empati yaparak kamera önünde çok daha iyi bir oyunculuk gerçekleştireceğime inanıyorum. Eğitim benim hayatımın vazgeçilmezi. Öğrenerek mutlu oluyorum" dedi.



KAPIDA POZ

İki yıl önce hem 'Best Model Of Turkey, hem de 'Best Model of The World'de birincilik elde eden Aslıhan Karalar, okulunun önünde poz verdi.





BELÇİM DE LONDRA MEZUNU

Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'la geçen yıl yollarını ayıran Belçim Bilgin de Londra Film Akademisi'nde eğitim almıştı. Güzel oyuncu, akademiden başarıyla mezun olmuştu.