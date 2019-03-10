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  • 10.03.2019
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Son gülen oldu! Hazal Haya, 'i solladı

Türk oyuncular, Peru’daki ‘’ ödüllerinde gururlandı. , oylamanın başında iyi bir çıkış yakalasa da , ‘En ’ ödülünü kucakladı.




Ünü sınırları aşan Türk yıldızlar, Güney Amerika'yı fethetti. Peru'daki 'Latina Turkish Awards' ödüllerinde Türk oyuncular arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Milyonlarca Latin'in katıldığı oylamada Hande Erçel, favoriydi. Ancak ipi Hazal Kaya göğüsledi.

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