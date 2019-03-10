Ünü sınırları aşan Türk yıldızlar, Güney Amerika'yı fethetti. Peru'daki 'Latina Turkish Awards' ödüllerinde Türk oyuncular arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Milyonlarca Latin'in katıldığı oylamada Hande Erçel, favoriydi. Ancak ipi Hazal Kaya göğüsledi.
- Saklambaç
- 10.03.2019
- Gazete
Son gülen Hazal Kaya oldu! Hazal Haya, Hande Erçel'i solladı
Türk oyuncular, Peru’daki ‘Latina Turkish Awards’ ödüllerinde gururlandı. Hande Erçel, oylamanın başında iyi bir çıkış yakalasa da Hazal Kaya, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kucakladı.
Ünü sınırları aşan Türk yıldızlar, Güney Amerika'yı fethetti. Peru'daki 'Latina Turkish Awards' ödüllerinde Türk oyuncular arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Milyonlarca Latin'in katıldığı oylamada Hande Erçel, favoriydi. Ancak ipi Hazal Kaya göğüsledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.