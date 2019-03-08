Önceki akşam Jolly Joker Vadistanbul'da sahne alan Yıldız Tilbe, şarkılarıyla hayranlarını coşturdu. Enerjisiyle büyük alkış alan ünlü sanatçı; yeşil bluzu, mor pantolonu ve sarı kolluklarıyla ise rengarenkti.
Önceki akşam Jolly Joker Vadistanbul'da sahne alan Yıldız Tilbe, şarkılarıyla hayranlarını coşturdu. Enerjisiyle büyük alkış alan ünlü sanatçı; yeşil bluzu, mor pantolonu ve sarı kolluklarıyla ise rengarenkti.
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