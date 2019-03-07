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İkinci vakası! Aşık’ın boşanma davası açtığı , eleştirilince çıldırdı

Aşık’ın boşanma davası açtığı , eleştirilince çıldırdı. Aşık, ‘Evli kadın nasıl başka bir erkekle eğlenir?’ diyen takipçisine şu çirkin çıkışı yaptı: ‘’da yaşa o zaman!’

Eski futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, geçen ayki görüntülerinin yankısı sürerken kendisini eleştirenlere karşı haddini aştı. Yağmur Hanım, sabaha karşı bir erkekle sarmaş dolaş dans ederken yakalanınca üç çocuğunun babası Emre Aşık, boşanmak için düğmeye bastı. Yağmur Aşık, önceki gün "Anayım diyorsun. Evli bir kadın nasıl başka bir erkekle sarmaş dolaş dans eder?" diyen takipçisine şu yanıtı verdi:

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Anti Şaibe Anti Şaibe

Buna birisinin Türkiye'de değil de İran'da MUTA nikahlarıyla gayri meşru ilişkilerin yasallaştırıldığını, Türkiye'de MUTA nikahı olmadığını ve yaptığının zina olduğunu anlatmalı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 07.03.2019 10:40
ORHAN ORHAN

Evlilerin eşine saygı göstermesi için İranda yaşaması gerekmez. Saygı, insanın olduğu heryerde geçerlidir. Ama saygısızlar ve insan olmayanlar bunu bilmezler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 07.03.2019 09:18
KRALhuso50 KRALhuso50

Sen Ve Senin Gibilerin Sıfatına Tüküreyim Başka Lafım Yok ...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 07.03.2019 08:58
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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