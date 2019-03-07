Eski futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, geçen ayki görüntülerinin yankısı sürerken kendisini eleştirenlere karşı haddini aştı. Yağmur Hanım, sabaha karşı bir erkekle sarmaş dolaş dans ederken yakalanınca üç çocuğunun babası Emre Aşık, boşanmak için düğmeye bastı. Yağmur Aşık, önceki gün "Anayım diyorsun. Evli bir kadın nasıl başka bir erkekle sarmaş dolaş dans eder?" diyen takipçisine şu yanıtı verdi:
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Buna birisinin Türkiye'de değil de İran'da MUTA nikahlarıyla gayri meşru ilişkilerin yasallaştırıldığını, Türkiye'de MUTA nikahı olmadığını ve yaptığının zina olduğunu anlatmalı.
Evlilerin eşine saygı göstermesi için İranda yaşaması gerekmez. Saygı, insanın olduğu heryerde geçerlidir. Ama saygısızlar ve insan olmayanlar bunu bilmezler.
Sen Ve Senin Gibilerin Sıfatına Tüküreyim Başka Lafım Yok ...
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