Eski futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, geçen ayki görüntülerinin yankısı sürerken kendisini eleştirenlere karşı haddini aştı. Yağmur Hanım, sabaha karşı bir erkekle sarmaş dolaş dans ederken yakalanınca üç çocuğunun babası Emre Aşık, boşanmak için düğmeye bastı. Yağmur Aşık, önceki gün "Anayım diyorsun. Evli bir kadın nasıl başka bir erkekle sarmaş dolaş dans eder?" diyen takipçisine şu yanıtı verdi: