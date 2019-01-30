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  • 30.01.2019 11:48
  • Son Güncelleme: 30.01.2019 12:09

'ın tacizine uğrayan başörtülü kızlardan takipsizlik kararına itiraz!

hakkında savcılıktan takipsizlik kararı çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan hakaret suçuyla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi. ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘özel hayatın gizliliğinin ihlali’ suçlarından takipsizlik kararı çıkmasının ardından, Deniz Çakır'ın tacizine uğrayan başörtülü kızlardan itiraz geldi. Başörtülü kızlar Çakır'ın bu iki suçu da işlediğini belirterek, “Takipsizlik kararına itiraz edeceğiz” dedi.

Oyuncu Deniz Çakır'ın, 30 Aralık'ta ünlü bir AVM'nin en popüler kafelerinden birine alkollü gidip yan masada sohbet eden başörtülü kızlara "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" diyerek sözlü tacizde bulunması gündemi sarsmıştı. Olayın mağdurları savcılığa giderek ünlü oyuncu hakkında şikayette bulunmuş, Çakır hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Çakır, savcılığa giderek ifade vermişti.

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