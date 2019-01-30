Oyuncu Deniz Çakır'ın, 30 Aralık'ta ünlü bir AVM'nin en popüler kafelerinden birine alkollü gidip yan masada sohbet eden başörtülü kızlara "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" diyerek sözlü tacizde bulunması gündemi sarsmıştı. Olayın mağdurları savcılığa giderek ünlü oyuncu hakkında şikayette bulunmuş, Çakır hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Çakır, savcılığa giderek ifade vermişti.