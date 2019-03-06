Tüm dünyada merakla beklenen 'Captain Marvel' filmi, önceki akşam Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşen görkemli gala ile görücüye çıktı. Marvel Sinematik Evreni'ndeki ilk kadın süper kahramanın hikayesini anlatan filmin, bambaşka bir özelliği vardı. Filmin müziklerine imzasını atan Türk besteci Pınar Toprak göğsümüzü kabarttı.

Toprak, Captain Marvel'in müziklerini besteleyen ilk kadın sanatçı olarak adını Hollywood tarihine altın harflerle yazdırdı. Önceki akşamki galada da boy gösteren 39 yaşındaki Toprak, başarısıyla ülkemize gurur yaşattı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve ABD'deki Berklee College of Music mezunu olan Pınar Toprak; Krypton dizisi ve hatta popüler video oyunu Fortnite'in müziklerini de yapmıştı.

BÜTÇESİ TAM 152 MİLYON $

Başrollerinde Jude Law, Samuel L. Jackson ve Brie Larson'ın yer aldığı yıldızlar karmasından oluşan filmin bütçesi ise 152 milyon dolar… Filmin önceki akşamki galasında Pınar Toprak da tüm şıklığıyla hazır bulundu.