Beşiktaşlı Caner Erkin ve Asena Atalay, 2010'da dünyaevine girdi. Evlilik altı yılda bitti. Ancak Asena Atalay'ın nafaka istekleri hiç bitmedi. Genç sunucu son olarak, oğlu Çınar için eski eşinden 50 bin lira nafaka istedi. Bu duruma öfkelenen Erkin ise önceki gün sosyal medyadan şöyle isyan etti: "Maddi ve manevi her şeyi bana borçlu. Genç ve sağlıklı bir insan olarak çalışıp üreterek para kazanmasını ve beni artık rahat bırakmasını umut ediyorum..." Erkin'e takipçilerinden destek geldi:



TWİTTER

Ne yüzsüz kadın. Bence Vodafone Park'ı bile üzerine yapsan doymaz.

Ne güzel iş... Zengin adam bul, çocuk yap, sonra boşan, ömür boyu adamın sırtından geçin.

Sen baba olarak üstüne düşen görevi oğlun için yerine getir (okul, kıyafet vs.) gerisini boşver Caner, yalnız değilsin!

Yakandan düşemedi bu kadın...