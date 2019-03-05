Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in bir buçuk ay sonra doğacak olan oğulları Karan'a Instagram hesabı açması sosyal medyayı karıştırdı. 'karanozcivit' adlı hesabı, dünya çapından yaklaşık 80 bin kişi takibe aldı.
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in bir buçuk ay sonra doğacak olan oğulları Karan'a Instagram hesabı açması sosyal medyayı karıştırdı. 'karanozcivit' adlı hesabı, dünya çapından yaklaşık 80 bin kişi takibe aldı.
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