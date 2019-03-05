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  • 05.03.2019
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, ve ’in oğulları için açılan sahte Instagram hesaplarını takip edenlere böyle çıkıştı!

Model , ve ’in doğacak oğulları Karan için açılan sahte Instagram hesaplarını takip edenlere böyle çıkıştı!

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in bir buçuk ay sonra doğacak olan oğulları Karan'a Instagram hesabı açması sosyal medyayı karıştırdı. 'karanozcivit' adlı hesabı, dünya çapından yaklaşık 80 bin kişi takibe aldı.

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HaberlerSaklambaç HaberleriDidem Soydan, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğulları için açılan sahte Instagram hesaplarını takip edenlere böyle çıkıştı!
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