Yılmaz Erdoğan'ın Netflix atağına tepkiler dinmiyor. Mars Group'un 'sinema bileti yanına mısır' promosyonuna karşı çıkan Erdoğan, kriz çözülene kadar 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' filminin vizyon tarihini ertelemişti. Film, vizyondaki ikinci haftasında internette yayınlanınca sinemaseverler küplere bindi. Erdoğan'ın seyirciyi sinema salonlarından uzaklaştıran bu kararını oyuncu Ozan Güven, önceki gün şu sözlerle eleştirdi:





'SİNEMA' DİYEMEYİZ!

"Vizyondaki filmi, değişik platformlara götürmek izleyicilerin sinemaya gitmeye devam etmesinin yolu değildir." 'Organize İşler'in Netflix'te yayınlanmasına "Salon işletmecilerinin yanındayız" diye tepki gösteren yapımcı Birol Güven de önceki gün şunları söyleyip Erdoğan'ı iğneledi: "Mühim olan sinemayı evden çıkıp bir sosyalleşme aracı olarak seyretmek. Video platformlarında izlenen şeye 'sinema' diyemeyiz. Sinema, büyük perde için yapılan bir sanattır." İkilinin bu sözleri, "Yılmaz Erdoğan, kendi sektöründeki isimlerin de güvenini sarstı" dedirtti.

Mısır krizine karşı sinemaseverlerin desteğini arkasına alan Erdoğan, daha sonra filmi vizyondayken Netflix'e satınca tepki çekti.