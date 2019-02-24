Yılmaz Erdoğan, bilet yanında mısır satan Mars Group'a gösterdiği tepkiyle desteği arkasına aldı. Promosyon bilet kampanyasının Türk Sineması'na 'darbe' niteliği taşıdığını belirten Erdoğan, yeni filmi 'Organize İşler: Sazan Sarmalı'na ilgiyi büyüttü. Sinemaseverleri gişeye çekmeyi başaran ünlü sanatçı, filmin vizyona girdiği ikinci haftada Netflix ile anlaşınca da kendi bacağına kurşun sıktı. 1 Şubat'ta 1237 salonda vizyona giren film, ikinci haftada internette yayınlanmaya başlayınca ilgiyi kaybetti.
- Saklambaç
- 24.02.2019
- Gazete
Yılmaz Erdoğan'a seyirci darbesi! Organize İşler Sazan Sarmalı'nın gişesi düştü
‘Organize İşler: Sazan Sarmalı’nı Netflix’e satan Yılmaz Erdoğan’a seyirci darbesi! ‘Mısır krizi’ bahanesiyle destek alan Erdoğan’ın bu hamlesinin ardından filmin gişesi tam yüzde 54 düştü!
Yılmaz Erdoğan, bilet yanında mısır satan Mars Group'a gösterdiği tepkiyle desteği arkasına aldı. Promosyon bilet kampanyasının Türk Sineması'na 'darbe' niteliği taşıdığını belirten Erdoğan, yeni filmi 'Organize İşler: Sazan Sarmalı'na ilgiyi büyüttü. Sinemaseverleri gişeye çekmeyi başaran ünlü sanatçı, filmin vizyona girdiği ikinci haftada Netflix ile anlaşınca da kendi bacağına kurşun sıktı. 1 Şubat'ta 1237 salonda vizyona giren film, ikinci haftada internette yayınlanmaya başlayınca ilgiyi kaybetti.
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