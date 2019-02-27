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  • 27.02.2019
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'dan 5 aydır aşk yaşadığı konuşulan 'e 27 yaş sürprizi

Güldüren Jest

Güzel oyuncu , dün 27 yaşına bastı. Özdemir'le 5 aydır aşk yaşadığı konuşulan ise bu özel gün için romantik bir sürprize imza attı. Ünlü oyuncu, Özdemir'in setteki karavanını kırmızı güllerle donattı.



Sabah karavanına girdiğinde her yerin kırmızı güllerle süslü olduğunu gören oyuncu, mest oldu. Özdemir, sevgilisinin jestini 'da isim vermeden paylaşmayı tercih etti.

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