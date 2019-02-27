Güzel oyuncu Demet Özdemir, dün 27 yaşına bastı. Özdemir'le 5 aydır aşk yaşadığı konuşulan Can Yaman ise bu özel gün için romantik bir sürprize imza attı. Ünlü oyuncu, Özdemir'in setteki karavanını kırmızı güllerle donattı.





Sabah karavanına girdiğinde her yerin kırmızı güllerle süslü olduğunu gören oyuncu, mest oldu. Özdemir, sevgilisinin jestini Instagram'da isim vermeden paylaşmayı tercih etti.