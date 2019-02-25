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  • 25.02.2019
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Raisa ile Vanessa Sason kardeşler, yeni koleksiyonları ‘Modern Decadence’i görücüye çıkardı

Modern güzellik

Moda dünyasının başarılı isimleri Raisa ile Vanessa Sason kardeşler, yeni koleksiyonları 'Modern Decadence'i (Modern Çöküş) önceki akşamki defileyle görücüye çıkardı.

İkilinin Assembly Ferko Signature'da gerçekleştirdiği defileye 'daki yoğun kar yağışına rağmen aralarında Tara de Vries, ve gibi ünlü isimler akın etti.

Sason kardeşler, koleksiyonda 70'lerin eğlence dünyasından esinlendiklerini söyledi.

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