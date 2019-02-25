Raisa ile Vanessa Sason kardeşler, yeni koleksiyonları ‘Modern Decadence’i görücüye çıkardı

Moda dünyasının başarılı isimleri Raisa ile Vanessa Sason kardeşler, yeni koleksiyonları 'Modern Decadence'i (Modern Çöküş) önceki akşamki defileyle görücüye çıkardı.



İkilinin Assembly Ferko Signature'da gerçekleştirdiği defileye İstanbul'daki yoğun kar yağışına rağmen aralarında Tara de Vries, Deren Talu ve Ayşe Hatun Önal gibi ünlü isimler akın etti.

Sason kardeşler, koleksiyonda 70'lerin New York eğlence dünyasından esinlendiklerini söyledi.