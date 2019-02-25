Bu yıl 91.'si düzenlenen Oscar Ödülleri, dün gece Los Angeles Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu... Tüm dünyanın merakla beklediği ve 225 ülkede canlı olarak yayınlan tören için yapılan hazırlıklar göz kamaştırdı. 250 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olan kırmızı halıya dünyaca ünlü yıldızlar ayak bastı. 1.5 ayda yapılan 3 bin 700 metrekarelik halının, 24 bin dolara mal olduğu açıklandı. Oscar'ın tatlı menüsündeki baklava ise bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Geçtiğimiz yılın menüsünde Adana Kebap, içli köfte ve kabak tatlısı vardı. Bu yıl ise dünyaca ünlü baklavamız özel yıldızlara dağıtıldı. Yıllardır Oscar'ın dillere destan menüsünü hazırlayan dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck, Demet Sabancı'ya yolladığı videoda, Türk tatlısına övgüler yağdırdı: "Oscar ödülü bu yıl Türk baklavasına gitti. Baklava, dünyanın en iyi tatlısı..."





BEGÜM ŞEN DE ORDAYDI

Ünlü işadamı Adnan Şen'in eşi Begüm Şen, Oscar öncesinde düzünlenen partiye katıldı. Burada yıldız isimlerle tanışan Begüm Hanım, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.







ADAY FİLMLERİN DÜNYA HASILATI

Black Panther: 1.344 milyar dolar.

Bohemian Rhapsody: 846.3 milyon dolar

Bir Yıldız Doğuyor: 420.5 milyon dolar

Yeşil Rehber: 110.2 milyon dolar

Karanlıkta Karşı Karşıya: 89.8 milyon dolar

Sarayın Gözdesi: 71.4 milyon dolar

Vice: 46.4 milyon dolar

Roma: Açıklanmadı.



One Derneği'nin başkanı Demet Sabancı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in desteğiyle baklavayı ABD'ye yolladıklarını açıkladı.

25 yıldır Oscar'ın yemeklerini hazırlayan Wolfgang Puck, "Bu güzel hediye için Başkan Fatma Şahin'e ve Demet Hanım'a teşekkür ederiz. Türk yemeklerini çok seviyorum ve önümüzdeki sene bütün yıldızlara Türk yemeklerini tattıracağım" diye konuştu.