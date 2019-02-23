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  • 23.02.2019
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'in eski eşi , modacı 'in kardeşi olan 'le birbirine girdi

Kasım 2018’de ’la aşk yaşamaya başlayan , Ocak 2019’da terk edildi. Vakit kaybetmeden ’le birlikte olmaya başlayan Atalay, geçtiğimiz hafta bir mekanda Güneş’le tekme tokat kavga etti

Beşiktaşlı yıldız Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay, özel hayatında yeniden gaza bastı! Eski eşi tarafından marjinal bir hayat yaşamakla suçlanan bir çocuk annesi sunucu, Kasım 2018'de gönlünü kendisinden 5 yaş küçük Ayberk Kalkavan'a kaptırmıştı. Ancak sosyetik işadamının ailesi, Asena Atalay aşkına onay vermeyince ikili geçtiğimiz ay yollarını ayırdı. Dedikodulara göre 29 yaşındaki Atalay, vakit kaybetmeden de gönlünü modacı Gülnur Güneş'in kardeşi olan Kadir Güneş'e kaptırdı.

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