Yıl boyunca yaptığı özel haberlerle magazinin nabzını tutan TAKVİM, yine farkını ortaya koydu. Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'la genç işadamı Ayberk Kalkavan'ın birlikte olduğunu duyurarak 2018'in son aşk bombasını patlatan TAKVİM, ilişkiyi belgeledi. Bir süredir gizli gizli görüşen ikili, önceki akşam Bebek'te objektifimize yakalandı.
- Saklambaç
- 30.12.2018
- Gazete
Asena Atalay-Ayberk Kalkavan aşkı gün yüzüne çıktı! Asena Atalay-Ayberk Kalkavan aşkını TAKVİM belgeledi
TAKVİM’in ortaya çıkardığı sunucu Asena Atalay ile genç işadamı Ayberk Kalkavan’ın aşkı belgelendi. İkili, önceki akşam Bebek’teki bir mekan çıkışı objektifimize yakalandı. TAKVİM, sürpriz çiftin ilişkisini gün yüzüne çıkararak yılın son aşk bombasını da patlattı.
Yıl boyunca yaptığı özel haberlerle magazinin nabzını tutan TAKVİM, yine farkını ortaya koydu. Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'la genç işadamı Ayberk Kalkavan'ın birlikte olduğunu duyurarak 2018'in son aşk bombasını patlatan TAKVİM, ilişkiyi belgeledi. Bir süredir gizli gizli görüşen ikili, önceki akşam Bebek'te objektifimize yakalandı.
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